23 Ekim 2021, Cumartesi

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Konyaspor Kayserispor maçı | CANLI

Konyaspor Kayserispor maçı | CANLI
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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Konyaspor-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Konyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Konyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan.

Kayserispor: Lung, Yasir, Hosseini, Kolovetsios, Onur, Uzodimma, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gavranovic.

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