23 Ekim 2021, Cumartesi
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Konyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor Kayserispor maçı | CANLI
Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Konyaspor-Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Konyaspor - Kayserispor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Konyaspor - Kayserispor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
KONYASPOR - KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan, Hadziahmetovic, Serdar Gürler, Çekiçi, Bytyqi, Ahmed Hassan.
Kayserispor: Lung, Yasir, Hosseini, Kolovetsios, Onur, Uzodimma, Attamah, Mensah, Emrah, Thiam, Gavranovic.
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