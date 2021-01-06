07 Ocak 2021, Perşembe

KONYASPOR

İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi

İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

İttifak Holding Teknik Direktörü , 'in 17. haftasında oynanan maçındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İttifak Holding Teknik Direktörü , tedbirli olarak 'na (PFDK) sevk edildi.

Hukuk Müşavirliği'nce yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Kulübü teknik sorumlusu İSMAİL KARTAL'ın 05.01.2021 tarihinde oynanan İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR- A.Ş. müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 'nın 36. maddesi uyarınca 06.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kartal'dan hakem tepkisi! haberin devamı

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