İsmail Kartal PFDK'ya sevk edildi

Konyaspor'un Galatasaray'ı 4-3 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından yeşil-beyazlıların teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, "Antrenörlük hayatımda ilk defa kırmızı kart gördüm. Yan hakeme, 'Hocam, neden takdir haklarınızı rakip takımdan yana kullanıyorsunuz?' dedim." dedi.