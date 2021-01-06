06 Ocak 2021, Çarşamba

KONYASPOR

Uğur Demirok kimdir? Uğur Demirok kaç yaşında? Uğur Demirok kariyeri

Uğur Demirok kimdir? Uğur Demirok kaç yaşında? Uğur Demirok kariyeri
KONYASPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 06.01.2021

'in 17. haftasında , sahasında 'ı 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımda galibiyetin mimarlarından biri de oldu. Tecrübeli futbolcu, penaltıdan attığı golle takımının 3 puanı kazanmasında katkıda bulunurken, maçın ardından futbolseverler "Uğur Demirok kimdir?" "Uğur Demirok kaç yaşında?" ve "Uğur Demirok kariyeri" gibi bilgileri araştırmaya başladı. Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok'un kariyeri ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

'in 17. haftasında ile , 'nda kozlarını paylaştı. 7 golün atıldığı mücadelede ev sahibi takım, rakibini 4-3 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Konyaspor adına galibiyette önemli rol oynayan isimlerden biri de oldu. Tecrübeli savunma oyuncusu, mücadelenin 82. dakikasında attığı penaltı golüyle takımının 3 puanı kazanmasında başrol oynayan isimlerden biri oldu. İşte Uğur Demirok'un kariyeri ile ilgili tüm bilgiler...

UĞUR DEMİROK KİMDİR?

8 Temmuz 1988 tarihinde 'da dünyaya gelen Uğur Demirok, futbola Galatasaray altyapısında başladı. 2006 yılında sarı-kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Uğur; , , , ve 'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2011 yılında 'a transfer oldu.

'da gösterdiği performansla adını duyuran tecrübeli stoper, ekibiyle geçirdiği 3.5 sezonun ardından 2015 yılında 560 bin Euro karşılığında 'a transfer oldu. Bordo-mavili kulüpte geçirdiği tek sezonun ardından 'a kiralanan 32 yaşındaki futbolcu, 2018 yılından bu yana Konyaspor formasını terletiyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KONYASPOR HABERLERİ
Daci'den 2 gol açıklaması! Galatasaray'a karşı... Daci'den 2 gol açıklaması! "Galatasaray'a karşı..."
Kartal'dan hakem tepkisi! Neden takdir haklarınızı... Kartal'dan hakem tepkisi! "Neden takdir haklarınızı..."
Cimbom deplasmanda ağır yaralı! Cimbom deplasmanda ağır yaralı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör