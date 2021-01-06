Uğur Demirok kimdir? Uğur Demirok kaç yaşında? Uğur Demirok kariyeri
Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 4-3 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ev sahibi takımda galibiyetin mimarlarından biri de Uğur Demirok oldu. Tecrübeli futbolcu, penaltıdan attığı golle takımının 3 puanı kazanmasında katkıda bulunurken, maçın ardından futbolseverler "Uğur Demirok kimdir?" "Uğur Demirok kaç yaşında?" ve "Uğur Demirok kariyeri" gibi bilgileri araştırmaya başladı. Konyaspor'un tecrübeli futbolcusu Uğur Demirok'un kariyeri ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 17. haftasında Konyaspor ile Galatasaray, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. 7 golün atıldığı mücadelede ev sahibi takım, rakibini 4-3 mağlup ederek haftayı kayıpsız kapattı. Konyaspor adına galibiyette önemli rol oynayan isimlerden biri de Uğur Demirok oldu. Tecrübeli savunma oyuncusu, mücadelenin 82. dakikasında attığı penaltı golüyle takımının 3 puanı kazanmasında başrol oynayan isimlerden biri oldu. İşte Uğur Demirok'un kariyeri ile ilgili tüm bilgiler...
UĞUR DEMİROK KİMDİR?
8 Temmuz 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Uğur Demirok, futbola Galatasaray altyapısında başladı. 2006 yılında sarı-kırmızılı takımla profesyonel sözleşme imzalayan Uğur; Gaziantepspor, İstanbulspor, Beylerbeyi, ve Kartalspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra 2011 yılında Akhisarspor'a transfer oldu.
Akhisar'da gösterdiği performansla adını duyuran tecrübeli stoper, Manisa ekibiyle geçirdiği 3.5 sezonun ardından 2015 yılında 560 bin Euro karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo-mavili kulüpte geçirdiği tek sezonun ardından Osmanlıspor'a kiralanan 32 yaşındaki futbolcu, 2018 yılından bu yana Konyaspor formasını terletiyor.
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