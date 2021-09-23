Fırtına liderlik istiyor! İşte Konyaspor Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak. Mücadele öncesinde bordo-mavililer galip gelerek liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Konyaspor ise yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. İşte Konyaspor Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Süper Lig'de ilk 5 haftayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup geride bırakan Trabzonspor, 6'ncı hafta mücadelesinde bugün İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. Fotomaç'ın haberine göre; Bordo-mavililer zirvedeki rakiplerinden Beşiktaş'ın puan kaybı yaşadığı haftada yeşil-beyazlı takımı mağlup edip hem yeniden liderlik koltuğuna yerleşmeyi hem de namağlup serisine devam etmeyi hedefliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı dü tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Başarılı hoca, Konya'nın iyi bir takım olduğunu belirtti ve öğrencilerinden sonuna kadar savaşmalarını istedi. Talebeleri ile toplantı yapan Avcı, "Çok daha iyisini yapmamız gerekiyor" uyarısı yaptı.
KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Konyaspor: Sehic, Ahmet, Guilherme, Abdülkerim, Skubic, Serdar, Soner, Hadžiahmetović, Endri, Michalak, Cikalleshi.
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius.
SONUNA KADAR SAVAŞMAMIZ GEREK
Takım halinde güzel işler yapan bir ekiple oynayacaklarını belirten deneyimle çalıştırıcı, şunları söyledi: "Hücumda ve takım savunmasındaki verilerimizle yaptığımız doğru işleri daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Sahanın içinde her zaman birbirimizi destek olalım. Kendi futbolumuzu oynayalım ve sonuçta bu durum bize 3 puan olarak dönecektir. Beşiktaş'ın 2 puan kaybettiği haftada tek çaremiz galip gelmek. Büyük hedeflerimize ulaşabilmemiz için ayağımıza gelen bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz gerek. Bu formayı giyen herkes sahada sonuna kadar savaşmalı, elinden gelenin fazlasını ortaya koymalıdır. Hepinize güveniyorum.
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