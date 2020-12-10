10 Aralık 2020, Perşembe

KONYASPOR

Konyaspor açıkladı! "3 ismin corona virüsü testi pozitif"

Süper Lig ekibi açıkladı! 3 isim pozitif
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Son günlerde artan corona virüsü vakalarına bir yenisi daha eklendi. ekibi 'dan yapılan açıklamada 3 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 3 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Her hafta rutin olarak yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik heyet, futbolcu ve personelimizin tedavi takip, karantina süreci başlatılmıştır'' denildi.

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