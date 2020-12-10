Konyaspor açıkladı! "3 ismin corona virüsü testi pozitif"
Son günlerde artan corona virüsü vakalarına bir yenisi daha eklendi. Süper Lig ekibi Konyaspor'dan yapılan açıklamada 3 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Yeşil-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından 3 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Her hafta rutin olarak yapılan Kovid-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik heyet, futbolcu ve personelimizin tedavi takip, karantina süreci başlatılmıştır'' denildi.
ℹ️ Her hafta rutin olarak yapılan COVID-19 testleri neticesinde 1 teknik heyet, 1 futbolcu ve 1 personelimizde pozitif bulguya rastlanmıştır.— İttifak Holding Konyaspor (@konyaspor) December 10, 2020
Teknik heyet, futbolcu ve personelimizin tedavi takip, karantina süreci başlatılmıştır. pic.twitter.com/7B091qNk0j
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