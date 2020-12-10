Son dakika: Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi! Mustafa Erkanat kimdir?
Samsunspor camiasını yasa boğan haber geldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi.
TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un 2. Başkanı Mustafa Kemal Erkanat corona virüsü salgınına yakalandı ve yaşamını yitirdi. Mustafa Erkanat yoğun bakımda tedavi görüyordu.
MUSTAFA ERKANAT KİMDİR?
Mustafa Erkanat 1962'de Samsun'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu.
1984'te Birleşik Devletleri'ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı.
2005 yılında genel koordinatör olarak Yıldırım Şirketler Grubuna katıldı. Mustafa Erkanat, Samsunspor'da 2. Başkan olarak görev alıyordu.
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