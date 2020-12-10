10 Aralık 2020, Perşembe

TFF 1. LİG

Son dakika: Samsunspor 2. Başkanı Mustafa Erkanat corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi! Mustafa Erkanat kimdir?

Samsunspor'un acı günü! Corona virüsü...
TFF 1. LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 Giriş Tarihi: 10.12.2020

camiasını yasa boğan haber geldi. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını dünyada ve ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Samsunspor 2. Başkanı corona virüsü sebebiyle yaşamını yitirdi.

1. Lig ekiplerinden 'un 2. Başkanı Mustafa Kemal Erkanat corona virüsü salgınına yakalandı ve yaşamını yitirdi. yoğun bakımda tedavi görüyordu.

MUSTAFA ERKANAT KİMDİR?

Mustafa Erkanat 1962'de Samsun'da doğdu. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü'nden 1983 yılında mezun oldu.

1984'te Birleşik Devletleri'ne taşınarak 2005 yılına kadar Foodmaker Inc.'de çeşitli yönetici pozisyonlarında çalıştı.

2005 yılında genel koordinatör olarak Yıldırım Şirketler Grubuna katıldı. Mustafa Erkanat, Samsunspor'da 2. Başkan olarak görev alıyordu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TFF 1. LİG HABERLERİ
Adana Demir ve Altınordu puanları paylaştı Adana Demir ve Altınordu puanları paylaştı
Giresun uzatmalarda güldü Giresun uzatmalarda güldü
Tuzla ikinci yarıda açıldı Tuzla ikinci yarıda açıldı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör