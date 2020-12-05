Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında BB Erzurumspor'u Uğur Demirok (p) ve Hadziahmetovic'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puana uzanan taraf oldu.

Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor ile BB Erzurumspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'da kozlarını paylaştı. Ev sahibi takım, rakibini 14. dakikada penaltıdan Uğur Demirok ve 63. dakikada Amir Hadziahmetovic'in attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Öte yandan konuk takımda Mehmet Murat Uçar, mücadelenin 12. dakikasında kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı taç atışında savunmadan seken top penaltı noktası üzerinde Hurtado'nun önünde kaldı. Kaleci Kayacan Hurtado'nun vuruşunu rahat kontrol etti.

12. dakikada Konyaspor'un kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerine çıkarılan topta Amir gelişine vurdu. Direk dibinde Murat golü önledi ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu inceleyen hakem Halis Özkahya elle oynama gerekçesiyle penaltı kararı verdi ve Murat kırmızı kart gördü.

14. dakikada Uğur penaltı kararı sonrası topun başına geçerek Konyaspor'u öne geçiren golü kaydetti. 1-0

35. dakikada Guilherme'nin sağdan kullandığı serbest vuruşta Uğur kafayı vurdu fakat top üstten auta gitti.

41. dakikada Rashad Muhammed kendi başına taşıdığı topla sağ çaprazdan ceza sahasına girdi ve sert bir şut çekti. Kaleci Sehic topu kornere çeldi.

45+4. dakikada Hutado köşe vuruşunu doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Kayacan topu çizgi üzerinde kontrol etti.

48. dakikada sol kanattan Guilherme'nin ortasında savunmadan seken topu önünde bulan Amir'in boş pozisyonda yerden vuruşu kaleci Kayacan'da kaldı.



63. dakikada Amir, rakip yarı alanın ortalarında buluştuğu topla ceza alanına girdi ve penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0



77. dakikada savunma arkasına sarkan Daci'nin kale önüne çevirdiği topa boş durumdaki Shengelia istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



86. dakikada Konyaspor atağında Shengelia'nın ceza alanına girmeden gerçekleştirdiği vuruş az farkla üstten auta gitti.

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