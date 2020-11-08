08 Kasım 2020, Pazar

KONYASPOR

Marco Jevtovic'ten Fenerbahçe itirafı! "Top havadan geldi güzel bir gol attım"

Jevtovic'ten F.Bahçe itirafı! Güzel bir gol attım
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

'in 8. haftasında deplasmanda 'yi 2-0 mağlup eden takımının ilk golünü kaydeden açıklamalarda bulundu. Jevtovic, "Top havadan geldi. Biraz da şanslıydım. Güzel bir gol attım" dedi.

'in 8. haftasında ile İttifak Holding karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.

Konyaspor'un açılış golünü kaydeden Marko Jevtovic, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

Kaydettiği enfes gol ile ilgili Jevtovic, "Top havadan geldi. Biraz da şanslıydım. Güzel bir gol attım" dedi.

Fenerbahçe maçı için çok iyi hazırlandıklarını da vurgulayan Sırp futbolcu, "Fenerbahçe'nin evinde oynamak zor. Kendi evlerinde üstün oynuyorlar. Bunu bilerek iyi hazırlandık. Yaptığımız hazırlıkları sahaya iyi yansıttık. Güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.

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