Marco Jevtovic'ten Fenerbahçe itirafı! "Top havadan geldi güzel bir gol attım"
Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Konyaspor takımının ilk golünü kaydeden Marco Jevtovic açıklamalarda bulundu. Jevtovic, "Top havadan geldi. Biraz da şanslıydım. Güzel bir gol attım" dedi.
Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 2-0 kazandı.
Konyaspor'un açılış golünü kaydeden Marko Jevtovic, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaydettiği enfes gol ile ilgili Jevtovic, "Top havadan geldi. Biraz da şanslıydım. Güzel bir gol attım" dedi.
Fenerbahçe maçı için çok iyi hazırlandıklarını da vurgulayan Sırp futbolcu, "Fenerbahçe'nin evinde oynamak zor. Kendi evlerinde üstün oynuyorlar. Bunu bilerek iyi hazırlandık. Yaptığımız hazırlıkları sahaya iyi yansıttık. Güzel bir galibiyet aldık" şeklinde konuştu.
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