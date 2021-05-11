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Konyaspor-Trabzonspor | CANLI

Konyaspor-Trabzonspor | CANLI
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sezonu 4. bitirmesi kesinleşen Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Konyaspor-Trabzonspor mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 41. hafta mücadelesinde ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, , Hadziahmetovic, Rahmanovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi.

Trabzonspor: , Serkan, , , , , , , , Nwakaeme, Ekuban.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

5 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Konyaspor maçında 5 eksik var. , ve Flavio sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. , kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer alamıyor.

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