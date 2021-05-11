Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sezonu 4. bitirmesi kesinleşen Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşıyor. Konyaspor-Trabzonspor mücadelesinin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'in 41. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın tüm detayları ve maçın canlı anlatımı haberimizde...

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı saat 17:00'de başladı ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

5 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Konyaspor maçında 5 eksik var. Vitor Hugo, Djaniny Semedo ve Flavio sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. Berat Özdemir, kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer alamıyor.

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