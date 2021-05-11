Konyaspor-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 41. haftasında sezonu 4. sırada tamamlamayı garantileyen Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 41. hafta mücadelesinde İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: Sehic, Barış, Ahmet, Adil, Guilherme, Abdülkerim, Hadziahmetovic, Rahmanovic, Shengelia, Sekidika, Cikalleshi.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

5 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesinde 5 eksik var. Vitor Hugo, Djaniny Semedo ve Flavio sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. Berat Özdemir, kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer alamayacak.

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