11 Mayıs 2021, Salı

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Konyaspor-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu

Konyaspor-Trabzonspor | İlk 11'ler belli oldu
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Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 Giriş Tarihi: 11.05.2021

'in 41. haftasında sezonu 4. sırada tamamlamayı garantileyen Trabzonspor deplasmanda Konyaspor'la karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

'in 41. hafta mücadelesinde ile Trabzonspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

KONYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Konyaspor: , Barış, , Adil, , , Hadziahmetovic, , , , Cikalleshi.

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban.

KONYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Trabzonspor maçı 11 Mayıs Salı günü saat 17:00'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

5 EKSİK VAR

Trabzonspor'da Konyaspor maçı öncesinde 5 eksik var. , Djaniny Semedo ve sakat. Abdulkadir Parmak kadro dışı bırakılmıştı. , kırmızı kart cezası sebebiyle sahada yer alamayacak.

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