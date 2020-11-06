Son dakika: Konyaspor'da corona virüsü şoku! 1 futbolcuda...

Son dakika haberi: Konyaspor, bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Konyaspor, bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Her hafta teknik heyetimiz, futbolcularımız ve destek ekibimize rutin olarak yapılan COVID-19 tetkiklerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Sağlık durumu iyi olan oyuncumuz izole edilerek, takip ve tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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