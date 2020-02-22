Hes Kablo Kayserispor 2-2 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 23. haftasında düşme hattını çok yakından ilgilendiren karşılaşmada Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Karşılıklı atakların olduğu mücadelede Kayserispor ile Konyaspor 2-2 berabere kaldı ve puanlar paylaşıldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Maça hızlı başlayan konuk ekip Konyaspor, 8. dakikada Ömer Ali Şahiner ile öne geçti. 44. dakikada Amir Hadziahmetovic ile farkı 2'ye çıkartan yeşil-beyazlılar, hemen ardından 45'te Artem Kravets'in golüne engel olamadı ve ilk yarı 2-1 üstünlükle sona erdi.

İkinci yarıda Kayserispor baskısını iyice arttırdı ve 87. dakikada Pedro Henrique'nin golüyle 2-2 eşitliği sağladı. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca maç 2-2 son buldu. Konyaspor 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve galibiyet hasretini 5 haftaya çıkardı. Kayserispor ise son 3 haftada 5 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor puanını 16'ya çıkartırken, Konyaspor ise 21 puana ulaştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Konyaspor öne geçti. Milosevic'in ara pasında Shengelia ceza sahası içerisine kadar topu taşıdı. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Lung'a çarparak yön değiştirdi. Pozisyonu iyi takip eden Ömer Ali Şahiner, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

40. dakikada Diego'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı topu güçlükle kornere çeldi.

44. dakikada İttifak Holding Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Konuk ekibin soldan kullandığı kornerde kaleci Lung'un uzaklaştırmaya çalıştırdığı meşin yuvarlak ceza alanına düştü. Topu önünde bulan Hadziahmetovic'in vuruşunda Lung'un müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

45+2. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Djedje'nin sağ çaprazdan ceza alanına ortasında Mesanovic'in kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı topu sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Kravets, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada sağ kanattan Miguel Lopes'in ortasında ceza sahası içinde Mensah'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan gole izin vermedi.



75. dakikada Mensah'ın kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı.



85. dakikada Diego Angelo'nun soldan ortasında soldan yerden ortasında Pedro'nun kötü vuruşunda top kaleci Serkan'da kaldı.



87. dakikada Mensah'ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutu ağlarla buluştu. 2-2

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