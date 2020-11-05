05 Kasım 2020, Perşembe

SÜPER LİG

Fenerbahçe - Konyaspor maçını Ali Şansalan yönetecek

F.Bahçe - Konyaspor maçının hakemi değişti!
SÜPER LİG
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

'in 8. haftasında oynanan - maçının hakemi değiştirildi. 7 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmayı yerine yönetecek.

'in 8. haftasında oynanan - maçının hakemi değiştirildi. Daha önce maçı yöneteceği açıklanan 'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle karşılaşmada hakem görevlendirildi.

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor arasındaki mücadele 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak.

Halis Özkahya'nın Covid-19 testi pozitif

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