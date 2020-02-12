12 Şubat 2020, Çarşamba

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor Bülent Korkmaz’la ilk antrenmanına çıktı

Konyaspor Korkmaz’la ilk antrenmanına çıktı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 12.02.2020

İttifak Holding , cumartesi günü sahasında ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü yönetiminde devam etti.

Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman, bugün düzenlenen törenle 'a imza atan Teknik Direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşti. Antrenmana tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan Ali Karakaya, Faruku Miya ile katılmadı. Ömer Ali Şahiner ve Volkan Fındıklı'nın fizyoterapist Salih Kırışka yönetiminde takımdan ayrı çalıştığı antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, pas çalışması ve 8'e 2 oyun ile devam etti. Oyuncular, hücum-savunma organizasyon çalışmasının ardından oynanan turnuva maçlarıyla antrenmanı tamamladı.

Konyaspor Bülent Korkmaz ile sözleşme imzaladı haberin devamı

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