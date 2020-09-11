11 Eylül 2020, Cuma

KONYASPOR

Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi bitti

Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi bitti
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

ekiplerinden İttifak Holding 'da ayrılma kararı alan teknik direktör 'ın sözleşmesi feshedildi.

ekibi 'da şoku yaşanıyor. konusunda yönetimle anlaşmazlık yaşayan 51 yaşındaki teknik adamın istifa kararı aldı. Yönetimin, ayrılma kararı alan Korkmaz'ın sözleşmesini feshettiği öğrenildi.

Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi bitti

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