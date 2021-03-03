Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası, Cikalleshi ve Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Konyaspor'u ağırladı. 79. dakikada Cikalleshi ve 85'te Demba Ba'nın karşılıklı golleriyle maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 26'ya, Konyaspor ise 32'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Crivelli, ceza sahası içinde Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle yer kalınca hakem Ali Palabıyık önce penaltı noktasını gösterdi, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Palabıyık penaltı kararını iptal etti.



29'uncu dakikada hakemin avantaja bıraktığı pozisyonda sol kanattan topu alarak rakip ceza sahasına yönelen Sekidika'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.



41'inci dakikada Daci'nin ortasında Diomande'nin şutunda savunma müdahale etmek isterken top direğin yanından kornere çıktı.



45+4'üncü dakikada Skubic'in arka direkte kafa vuruşunda kaleci Volkan topu kontrol etti.



Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.



57'nci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Crivelli'nin kafasıyla dokunuşunda kaleci Eray gole izin vermedi.



71'inci dakikada Deniz'in ortasında Ponck kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.



79'uncu dakikada Konyaspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin ortasında arka direkte topa buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



85'inci dakikada skora denge geldi. Aleksic'in kullandığı korner atışında Demba Ba topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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