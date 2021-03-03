03 Mart 2021, Çarşamba

SÜPER LİG

Başakşehir 1 - 1 Konyaspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir ile Konya yenişemedi!
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Güncelleme Tarihi: 03.03.2021 Giriş Tarihi: 03.03.2021

'in 28. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 90 dakikası, Cikalleshi ve 'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

'in 28. haftasında , sahasında 'u ağırladı. 79. dakikada Cikalleshi ve 85'te 'nın karşılıklı golleriyle maç 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 26'ya, Konyaspor ise 32'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

12'nci dakikada Crivelli, ceza sahası içinde Çalık'ın müdahalesiyle yer kalınca hakem önce penaltı noktasını gösterdi, VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceleyen Palabıyık penaltı kararını iptal etti.

29'uncu dakikada hakemin avantaja bıraktığı pozisyonda sol kanattan topu alarak rakip ceza sahasına yönelen 'nın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

41'inci dakikada 'nin ortasında 'nin şutunda savunma müdahale etmek isterken top direğin yanından kornere çıktı.

45+4'üncü dakikada 'in arka direkte kafa vuruşunda kaleci topu kontrol etti.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı.

57'nci dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ortasında Crivelli'nin kafasıyla dokunuşunda kaleci gole izin vermedi.

71'inci dakikada Deniz'in ortasında kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.

79'uncu dakikada Konyaspor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Bytyqi'nin ortasında arka direkte topa buluşan Cikalleshi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

85'inci dakikada skora denge geldi. 'in kullandığı korner atışında Demba Ba topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

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