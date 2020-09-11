11 Eylül 2020, Cuma

KONYASPOR

Sokol Cikalleshi İttifak Holding Konyaspor'da!

Sokol Cikalleshi Süper Lig'e geri döndü!
KONYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 Giriş Tarihi: 11.09.2020

hazırlıklarını sürdüren 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Yeşil-beyazlılar tecrübeli forvet 'yi kadrosuna kattı.

Yeni sezona güçlü bir kadro ile kurmak isteyen 'da forvet takviyesi gerçekleşti. Yeşil-beyazlılar teknik direktör 'ın isteği doğrultusunda 'yi takıma dahil etti.
Konyaspor Musa Çağıran ile 2 yıllığına anlaştı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KONYASPOR HABERLERİ
Konyaspor’a gol makinesi! Konyaspor’a gol makinesi!
Konyasyor Selim Ay ile yollarını ayırdı Konyasyor Selim Ay ile yollarını ayırdı
Konyaspor boş durmuyor Konyaspor boş durmuyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör