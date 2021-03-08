Konyaspor-Fenerbahçe | Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Mücadelede sarı-lacivertlilerin ilk 11'i belli oldu.
KONYASPOR-FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LER
Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Adil, Jevtovic, Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Cikalleshi, Daci. (muhtemel)
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Novak, Sosa, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Osayi, Thiam.
MESUT ÖZİL SAKAT, CANER KADRO DIŞI
Antalyaspor maçında ayak bileği bağlarında yırtık oluşan Mesut Özil, disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve sakatlıkları bulunan Perotti, Sinan Gümüş ile Sadık Çiftpınar bu akşam forma giyemeyecek. Caner ile ilgili son karar, Konyaspor maçından sonra başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut arasında yapılacak toplantıda netlik kazanacak.
3 OYUNCU SINIRDA
Sarı-lacivertli ekipte 3'er sarı kartlı isimlere uyarı yapıldı. Enner Valencia, Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci bugün de sarı kart görmeleri halinde bir sonraki Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düşecek..
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