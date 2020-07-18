Konyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile karşılaşacak olan İttifak Holding Konyaspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bir yandan şampiyonluğu bir yandan küme düşme hattını ilgilendiren mücadele yarın saat 21.00'de başlayacak.
İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenmana sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve ameliyat olacak Volkan Fındıklı ile tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katılmadı.
Yarın saat 21.00'de Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
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