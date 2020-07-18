18 Temmuz 2020, Cumartesi

KONYASPOR

Konyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
KONYASPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 Giriş Tarihi: 18.07.2020

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde ile karşılaşacak olan İttifak Holding bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Bir yandan şampiyonluğu bir yandan küme düşme hattını ilgilendiren mücadele yarın saat 21.00'de başlayacak.

İttifak Holding , Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Antrenmana sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve ameliyat olacak Volkan Fındıklı ile tedavisine devam edilen Paolo Hurtado katılmadı.

Yarın saat 21.00'de Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig: Konyaspor 4-3 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR HABERLERİ
Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları Konyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları
Bülent Korkmaz: Önemli bir galibiyet aldık Bülent Korkmaz: Önemli bir galibiyet aldık
Başakşehir Konya'da ağır yaralı! Başakşehir Konya'da ağır yaralı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör