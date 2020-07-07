07 Temmuz 2020, Salı

KONYASPOR

Konyaspor Gaziantep FK maçı 9 Temmuz Pazar günü oynanacak

Konyaspor Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 07.07.2020

'in 31. hafta karşılaşmasında alt sıralardan kurtulmak isteyen İttifak Holding evinde oynayacağı Gaziantep Futbol Kulubü maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İttifak Holding , 'in 31. haftasında 9 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulubü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Süper Lig: İH Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU



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