Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Geçtiğimiz 2 haftada sadece 1 puan alabilen Kara Kartal, bu maçla çıkış yakalamak istiyor. Mücadelenin tüm detayları ve maçın CANLI anlatımı aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Nsakala, Josef, Necip, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Konyaspor: Eray, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Amir, Sekidika, Miya, Shengelia, Kravets.





MENSAH VE DORUKHAN CEZALI, GÖKHAN TÖRE SAKAT

Beşiktaş, Konyaspor maçına 3 futbolcusundan yoksun çıktı.

Kırmızı kart cezalısı Dorukhan Toköz ve sarı kart cezalısı Mensah'la birlikte geçen hafta idmanda sakatlanan Gökhan Töre de maç kadrosunda yer almadı.

ÖNCE LİGDE SONRA KUPADA KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Konyaspor 4 gün arayla iki maçta karşılaşacak.

İki ekip Süper Lig'in 24'üncü haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Beşiktaş ve Konyaspor bu maçın ardından bu kez Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konya'da karşı karşıya gelecek. 11 Şubat Perşembe akşamı saat 20.45'te oynanacak maçı kazanan takım kupada yarı finale çıkacak.

SARI KART SINIRINDA 3 FUTBOLCU

Siyah beyazlı takımda 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

3 sarı kartı olan Vida, Ghezzal ve Rosier Konyaspor maçında sarı kart görmeleri durumunda 25'inci haftada Gençlerbirliği'ne karşı forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 7 Şubat Pazar günü saat 19:00'da başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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