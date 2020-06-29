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KONYASPOR

Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı

Konyaspor, Rizespor mesaisine başladı
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 Giriş Tarihi: 29.06.2020

Konyaspor, iki günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde 5 Temmuz Pazar günü sahasında 'u konuk edecek Konyaspor, iki günlük aranın ardından yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına start verdi.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 ile devam eden antrenman, soğuma koşusu ve açma-germe hareketleri ile sona erdi.


Antrenmana takımdan ayrı çalışan Serkan Kırıntılı ve Deni Milosevic, tedavisine devam edilen Guilherme Sitya ile izinli olan Jens Jonsson katılmadı.

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