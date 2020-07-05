Süper Lig: İH Konyaspor 1-0 Çaykur Rizespor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 90+3'te bulduğu penaltı golüyle 1-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor evinde Çaykur Rizespor'u ağırladı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçerken, 90+5. dakikada Konyaspor penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Farouk Miya takımının golünü attı ve Konyaspor kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 30 puana yükselirken, Çaykur Rizespor ise 29 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Süper Lig'in 30'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.



21'inci dakikada ceza sahası içinde Bajıc'in şutunda defans topu uzaklaştırdı.



47'nci dakikada ceza sahası dışında Boldrin'in şutunda kaleci Ertuğrul topu korne çeldi.



60'ıncı dakikada Ömer Ali Şahiner'in köşe ataşında ceza sahasında topla buluşan Jonsson'un vuruşunda top yandan auta çıktı.



76'ncı dakikada Boldrin ceza sahası sağ çaprazından ortasında kaleci Ertuğrul, müdahale ederek topu uzaklaştırdı. Ceza sahasında topu önünde bulan Skoda'nın pasında Boldrin şutunda defans topu kornere çeldi.



86'ncı dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Miya'nın pasında Thuram'ın şutu üstten auta çıktı.



90+3'üncü dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasından ortasında top Talbi'nin eline çarptı. Hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi.



90+4'üncü dakikada Miya'nın penaltı atışında meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

KONYASPOR-RİZESPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor: Ertuğrul, Skubic, Anicic, Uğur, Alper, Jonsson, Jevtovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic.

Rizespor: Tarık, Melnjak, Talbi, Orhan, Ivanildo, Abdullah, Boldrin, Samudio, Tunay, Vetrih, Skoda.

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