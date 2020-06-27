Konyaspor 75 dakika 10 kişi oynadı

Konyaspor, dün akşamki mücadelenin büyük bölümünü Hadziahmetovic gördüğü kırmız kart nedeniyle 10 kişi oynadı.

15'inci dakikada Hadziahmetovic'in Lens'e yaptığı hareket sonrasında hakem Zorbay Küçük, Hadziahmetovic'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Küçük, bu kez sarı kartı iptal ederken, Hadziahmetovic'e direkt kırmızı kart gösterdi.

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