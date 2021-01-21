Konyaspor'dan Jeremain Lens hamlesi

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Hollandalı futbolcu Jeremain Lens'i talipleri artıyor. Adı Ankaragücü ile anılan tecrübeli oyuncuya son olarak İttifak Holding Konyaspor'un talip olduğu ve Konya ekibinin Lens için siyah-beyazlılara kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Jeremain Lens'in ülkesi Hollanda'dan da bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkan Lens, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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