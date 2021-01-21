21 Ocak 2021, Perşembe

KONYASPOR

Konyaspor'dan Jeremain Lens hamlesi

Lens'e sürpriz talip! Teklif yapıldı
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.01.2021 Giriş Tarihi: 21.01.2021

ekiplerinden , Beşiktaşlı futbolcu için siyah-beyazlılara kiralama teklifi yaptı.

Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Hollandalı futbolcu 'i talipleri artıyor. Adı Ankaragücü ile anılan tecrübeli oyuncuya son olarak 'un talip olduğu ve Konya ekibinin Lens için siyah-beyazlılara kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

Jeremain Lens'in ülkesi Hollanda'dan da bazı kulüplerle görüşme halinde olduğu belirtildi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 4 maça çıkan Lens, 1 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Konyaspor'dan Jeremain Lens hamlesi 'dan Jeremain Lens hamlesi

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