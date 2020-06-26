27 Haziran 2020, Cumartesi

KONYASPOR

Bülent Korkmaz: 10 kişi kalmasaydık sonuç farklı olurdu

10 kişi kalmasaydık sonuç farklı olurdu
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 27.06.2020

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü , 'in 29. haftasında 'a 3-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Korkmaz, 10 kişi kalmasalardı sonucun daha farklı olacağını söyledi.

'in 29. haftasında deplasmanında 3-0 mağlup olan Konyaspor'da Teknik Direktör , karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İlk 15 dakika oyunun istedikleri gibi gittiğini söyleyerek sözlerine başlayan Korkmaz, "Gol pozisyonu da bulduk ama maalesef kırmızı kartla oyuncumuz atıldı. Aynı pozisyonu Vida yaptı ama kartın rengi başkaydı. Bunu yorumculara bırakıyorum. Beşiktaş'a karşı 10 kişi kalıyorsanız, ikinci ve üçüncü golü bireysel hatadan yiyorsanız, kazanma şansınız çok zor. Oyunu 1-0'da tutabilseydik durum farklı olabilirdi. Oyuncularımız 11'e 11 oynasaydı, daha farklı skor olabilirdi. Bu maçı geride bırakmak zorundayız. Önümüzde maçı var, ona odaklanmak zorundayız. Hazırlıklarımızı devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Bu takım ligde kalacak"

Corona virüsü sonrasında çıktıkları 3 lig maçında da büyük şanssızlık yaşadıklarını söyleyen Bülent Korkmaz, "Son 3 maçta maalesef üst üste büyük şanssızlıklar yaşadık. maçında kazanacağımız maçı kaybettik, maçında son dakikada galibiyet gitti. Beşiktaş maçında da şanssızlığımız oldu. İnşallah son olur. Bu takım tabii ki ligde kalacak. Buna şüphem yok. Oyuncular çok karakterli futbolcular. Alacağımız 1 galibiyetle her şey değişir. İnşallah önümüzdeki sezon da Süper Lig'de yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

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