Erman Toroğlu'dan Abdullah Avcı - Sergen Yalçın kıyası

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş - İttifak Holding Konyaspor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı ile Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı arasında çok fark var. Bu Beşiktaş keyif veriyor, top oynuyor Beşiktaş. Oyundan keyif alıyor Beşiktaşlı futbolcular. Sergen topçuyu bırakıyor, rahat rahat top oynuyorlar." dedi.

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