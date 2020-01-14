Uğur Demirok çok iddialı

Konya'da ilk yarıda kadroya alınmayan ancak devre arasında tekrar takıma dahil olan Uğur Demirok, ikinci yarıdan umutlu.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ

Konya'da ilk yarıda kadroya alınmayan ancak devre arasında tekrar takıma dahil olan Uğur Demirok, ikinci yarıdan umutlu. Tecrübeli stoper, "Kadro dışı sürecinde yaptığım çalışmalarla formumu korudum. Kampta onu hissediyorum" diye konuştu.