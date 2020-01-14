14 Ocak 2020, Salı

ATİKER KONYASPOR

Uğur Demirok çok iddialı

Uğur Demirok çok iddialı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 14.01.2020

Konya'da ilk yarıda kadroya alınmayan ancak devre arasında tekrar takıma dahil olan Uğur Demirok, ikinci yarıdan umutlu.

Konya'da ilk yarıda kadroya alınmayan ancak devre arasında tekrar takıma dahil olan Uğur Demirok, ikinci yarıdan umutlu. Tecrübeli stoper, "Kadro dışı sürecinde yaptığım çalışmalarla formumu korudum. Kampta onu hissediyorum" diye konuştu.
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