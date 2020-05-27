27 Mayıs 2020, Çarşamba

KONYASPOR

Konyaspor'da corona virüsü test sonuçları açıklandı

Konyaspor'da test sonuçları açıklandı
KONYASPOR
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 Giriş Tarihi: 27.05.2020

ekiplerinden , resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada yeni tip corona virüsü testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Kayacık Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.

Açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor'umuzda teknik heyete, futbolculara ve destek ekiplerine dün bir kez daha tekrarlanan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmış, pozitif vakaya rastlanmamıştır." ifadesine yer verildi.

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