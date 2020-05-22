22 Mayıs 2020, Cuma

KONYASPOR

Miya korkuttu

Miya korkuttu
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 22.05.2020

Konyaspor'da son idmanlara katılmayan Farouk Miya'nın durumu endişelendirmişti. Uzun süren sakatlıktan çıkan Ugandalı on numaranın, zorlanmaya bağlı olarak hissettiği bildirildi.

Konyaspor'da son idmanlara katılmayan Farouk Miya'nın durumu endişelendirmişti. Uzun süren sakatlıktan çıkan Ugandalı on numaranın, zorlanmaya bağlı olarak hissettiği bildirildi. 22 yaşındaki oyuncunun, durumunun iyi olduğu ifade edildi.
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