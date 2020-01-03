03 Ocak 2020, Cuma

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu

Konyaspor aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 03.01.2020

İttifak Holding , aradığı golcüyü 'da buldu. Yeşil beyazlılar,  takımında forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu ile görüşmelere başladı. Transferin yarın sonlanması bekleniyor.

'in devre arasına 15 puanla 15'inci sırada giren , gol yollarındaki sorunu çözmek için santrafor transferine yöneldi. Sezon başında 'nın Udinese takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Riad Bajic'ten beklediği verimi alamayan yeşil beyazlılar, forvet hattı için ilk adayını belirledi. Konyaspor, 'ın takımında forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu ile görüşmelere başladı. komitesinin tecrübeli forvetle görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, golcü futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Transferin yarın akşama kadar sonuçlanacağı, Thuram'ın takımın 'daki kampına katılacağı öğrenildi. Brezilyalı forvet bu sezon çıktığı 15 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

Konyaspor’dan Aykut Kocaman açıklaması haberin devamı

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