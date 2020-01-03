Konyaspor aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu
İttifak Holding Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Yeşil beyazlılar, Pas Lamia takımında forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Rogerio Thuram ile görüşmelere başladı. Transferin yarın sonlanması bekleniyor.
Süper Lig'in devre arasına 15 puanla 15'inci sırada giren Konyaspor, gol yollarındaki sorunu çözmek için santrafor transferine yöneldi. Sezon başında İtalya'nın Udinese takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Riad Bajic'ten beklediği verimi alamayan yeşil beyazlılar, forvet hattı için ilk adayını belirledi. Konyaspor, Yunanistan'ın Pas Lamia takımında forma giyen 28 yaşındaki Brezilyalı forvet oyuncusu Rogerio Thuram ile görüşmelere başladı. Transfer komitesinin tecrübeli forvetle görüşmelerini sürdürdüğü belirtilirken, golcü futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı öğrenildi. Transferin yarın akşama kadar sonuçlanacağı, Thuram'ın takımın Antalya'daki kampına katılacağı öğrenildi. Brezilyalı forvet bu sezon çıktığı 15 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
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