05 Ocak 2020, Pazar

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 05.01.2020

’in ikinci yarısının hazırlıklarına dün start veren , bugün de yoğun tempoda çalıştı.

'in ikinci yarısına 'da hazırlanan , çalışmalarını sürdürdü. Kamp çalışmalarına dün başlayan yeşil-beyazlılarda Teknik Direktör Aykut Kocaman tempoyu yükseltti. Düz koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan futbolcular, daha sonra 2 gruba ayrılarak dar alanda top kapma çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Konyaspor'un yeni transferi Rogerio Thuram'ın Antalya kampına yarın katılacağı da öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Konyaspor aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu Konyaspor aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu
Konyaspor aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu Konyaspor aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu
Konyaspor'un kamp programı belli oldu Konyaspor'un kamp programı belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör