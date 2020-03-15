15 Mart 2020, Pazar

KONYASPOR

Ertuğrul Taşkıran'dan maç sonrası flaş yorum: Kim bilerek gol yer?

Kim bilerek gol yer?
KONYASPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2020

'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği 'yi 1-0 yenip kritik bir 3 puanın sahibi olan , puanını 26'ya yükseltti. 'nın kart cezası olması sebebiyle kaleye geçen , maç sonrası isyan etti. Ertuğrul, "4-5 aydır oynamamışım, gol yiyorsun, kim bilerek yer?  Benim iki çocuğum var, onlara ekmek götürüyorum. Camiamız bana destek çıktı. Yetiştiğin camiadan böyle şeyler olması, ben kulaklarımı kapattım, işimi yaptım." ifadelerini kullandı.

'in 26. haftasında , 9 kişi kaldığı maçta sahasında 'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Konyaspor'da kaleci maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul açıklamasında, "Benim için özel ve zor bir maç, herkes bir şeyler konuşuyor. Ben bir sporcu olarak, profesyonelliğin gerektirdiği her şeyi yapan bir oyuncuyum. Bugün belki kurtarış yapmadım ama terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Güzel bir galibiyet aldık, çok ihtiyacımız vardı ve kazandık. Takım arkadaşlarıma ve bize destek olan herkese teşekkürler" dedi.

"KİM BİLEREK GOL YER?"

Yapılan eleştiriler hakkında, "4-5 aydır oynamamışım, gol yiyorsun, kim bilerek yer? Benim iki çocuğum var, onlara ekmek götürüyorum. Camiamız bana destek çıktı. Yetiştiğin camiadan böyle şeyler olması, ben kulaklarımı kapattım, işimi yaptım. Bu benim için ekmek parası, Rabbime şükürler olsun ki kazandık." sözlerini kullandı.

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