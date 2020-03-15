Ertuğrul Taşkıran'dan maç sonrası flaş yorum: Kim bilerek gol yer?

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0 yenip kritik bir 3 puanın sahibi olan İttifak Holding Konyaspor, puanını 26'ya yükseltti. Serkan Kırıntılı'nın kart cezası olması sebebiyle kaleye geçen Ertuğrul Taşkıran, maç sonrası isyan etti. Ertuğrul, "4-5 aydır oynamamışım, gol yiyorsun, kim bilerek yer? Benim iki çocuğum var, onlara ekmek götürüyorum. Camiamız bana destek çıktı. Yetiştiğin camiadan böyle şeyler olması, ben kulaklarımı kapattım, işimi yaptım." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, 9 kişi kaldığı maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Konyaspor'da kaleci Ertuğrul Taşkıran maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Ertuğrul açıklamasında, "Benim için özel ve zor bir maç, herkes bir şeyler konuşuyor. Ben bir sporcu olarak, profesyonelliğin gerektirdiği her şeyi yapan bir oyuncuyum. Bugün belki kurtarış yapmadım ama terimin son damlasına kadar mücadele ettim. Güzel bir galibiyet aldık, çok ihtiyacımız vardı ve kazandık. Takım arkadaşlarıma ve bize destek olan herkese teşekkürler" dedi.

"KİM BİLEREK GOL YER?"

Yapılan eleştiriler hakkında, "4-5 aydır oynamamışım, gol yiyorsun, kim bilerek yer? Benim iki çocuğum var, onlara ekmek götürüyorum. Camiamız bana destek çıktı. Yetiştiğin camiadan böyle şeyler olması, ben kulaklarımı kapattım, işimi yaptım. Bu benim için ekmek parası, Rabbime şükürler olsun ki kazandık." sözlerini kullandı.

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