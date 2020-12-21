Konyaspor 0-1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET)
Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, deplasmanda Konyaspor'u Fajr'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı.
Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, deplasmanda Konyaspor'u Fajr'ın tek golüyle 1-0 mağlup ederek 7 hafta sonra galip geldi.
Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor ile Sivasspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Yiğido, rakibini 60. dakikada Fayçal Fajr'ın attığı tek golle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Sivasspor bu sonuçla puanını 14'e yükselterek 16. sırada yer aldı. Bu sezonki 5. yenilgisini alan Konyaspor ise 15 puanla 13. sırada kaldı.
KONYASPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER
Konyaspor: Sehic, Abdülkerim, Ahmet, Uğur, Milosevic, Skubic, Guilherme, Oğuz Kağan, Amir, Ömer Ali, Miya
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Robin, Uğur, Claudemir, Hakan Arslan, Fajr, Erdoğan, Gradel, Kayode
MAÇTAN DAKİKALAR
6'ncı dakikada Kayode'nin ceza sahası dışından şutunda top kaleci Sehic'te kaldı.
13'üncü dakikada Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında ceza sahasında Gradel vurdu, kaleci Sehic topu çeldi.
40'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Fajr'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'ten döndü. Seken topu Konyaspor savunması uzaklaştırdı.
60'ıncı dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan'ın pasında topla buluşan Fajr şutunu çekti ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
64'üncü dakikada Oğuz Kaan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Milosevic'in şutunda kaleci Samassa topu kornere çeldi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Demir Grup Sivasspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.
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