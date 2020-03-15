15 Mart 2020, Pazar

KONYASPOR

Bülent Korkmaz Fenerbahçe galibiyeti sonrası tarihe geçti

Bülent Korkmaz tarihe geçti!
KONYASPOR
Giriş Tarihi: 15.03.2020

'in 26. haftasında ile karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekip seyircisiz oynanan maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenmesini bildi. Bu galibiyetle birlikte Konyaspor Teknik Direktörü , sarı-lacivertlileri bir sezonda iki farklı takımla yenen ikinci teknik adam oldu.

'de 26. hafta karşılaşmasında , ile karşılaştı. Düşme hattında bulunan Konyaspor, 'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.

Fenerbahçe ise aldığı mağlubiyetle kötü gidişatını sürdürdü ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.

Yeşil-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü da, takımının aldığı bu galibiyetle birlikte tarihe geçti. Hürriyet'in haberine göre Korkmaz, Fenerbahçe'yi aynı sezonda iki farklı takımla yenen ikinci oldu. Daha önce bu istatistiği 1997-98 sezonunda yakalamıştı.

Bilindiği gibi sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti.

Fenerbahçe'de kabus devam ediyor haberin devamı

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