Bülent Korkmaz Fenerbahçe galibiyeti sonrası tarihe geçti
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeşil-beyazlı ekip seyircisiz oynanan maçta sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 yenmesini bildi. Bu galibiyetle birlikte Konyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, sarı-lacivertlileri bir sezonda iki farklı takımla yenen ikinci teknik adam oldu.
Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmasında İttifak Holding Konyaspor, Fenerbahçe ile karşılaştı. Düşme hattında bulunan Konyaspor, Riad Bajic'in golüyle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı ve kritik bir 3 puanın sahibi oldu.
Fenerbahçe ise aldığı mağlubiyetle kötü gidişatını sürdürdü ve galibiyet hasretini 7 maça çıkardı.
Yeşil-beyazlıların tecrübeli teknik direktörü Bülent Korkmaz da, takımının aldığı bu galibiyetle birlikte tarihe geçti. Hürriyet'in haberine göre Korkmaz, Fenerbahçe'yi aynı sezonda iki farklı takımla yenen ikinci teknik direktör oldu. Daha önce bu istatistiği Yılmaz Vural 1997-98 sezonunda yakalamıştı.
Bilindiği gibi sezonun ilk yarısında Antalyaspor'u çalıştıran Bülent Korkmaz, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmişti.
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