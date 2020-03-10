10 Mart 2020, Salı

KONYASPOR

İttifak Holding Konyaspor'da 7 eksik!

Konyaspor'da 7 eksik
KONYASPOR
Giriş Tarihi: 10.03.2020

İttifak Holding , 'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk, savunma ve hücum çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Faruk Miya, Marin Anicic, , Selim Ay ve Mücahit Atalay katılmazken, Volkan Fındıklı ile Erdon Daci ise takımdan ayrı çalıştı.

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