İttifak Holding Konyaspor idmanında 2 eksik!

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor - Kasımpaşa maçında İdlib şehitlerimiz unutulmadı. Karşılaşma öncesi stadyumda, şehit olan askerlerimizin isimleri tek tek anons edildi ve taraftarlar hep bir ağızdan "Burada" diye haykırdı. İsimleri anons eden stat spikeri de gözyaşlarına hakim olamadı.