03 Mart 2020, Salı

KONYASPOR

İttifak Holding Konyaspor idmanında 2 eksik!

Konyaspor idmanında 2 eksik!
KONYASPOR
Giriş Tarihi: 03.03.2020

gerçekleştirilen antrenmanda iki oyuncusundan yoksun çalıştı. Tedavileri devam eden katılmazken, ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

, 'in 25. haftasında 7 Mart Cumartesi günü deplasmanda BtcTurk ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas, savunma ve hücum çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı. Antrenmana, tedavisi süren katılmazken, ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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