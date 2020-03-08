08 Mart 2020, Pazar

KONYASPOR

Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı

Riad Bajic 189 gün sonra golle tanıştı
KONYASPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2020

, 'in 25'inci haftasında deplasmanda oynadığı BtcTurk ile 1-1 berabere kaldı. Yeşil beyazlıların Malatyaspor karşısında penaltıdan golünü atan 25 yaşındaki Boşnak forvet , bu golle Süper Lig'de 189 gün sonra gol suskunluğunu bozdu.

Sezon başında Serie A takımlarından Udinese'den kiralık olarak kadroya katılan Bajic, ligdeki son golünü 31 Ağustos 2019 tarihinde ligin 3'üncü haftasında 'a karşı oynanan maçta atmıştı. , 'de bu sezon çıktığı 20 maçta ağları 2 kez havalandırabildi.

ÖNCEKİ PERFORMANSLARINI MUMLA ARIYOR

İtalya'ya transfer olmadan önceki 2 sezonda formasını başarıyla terleten Bajic, eski performasını mumla arıyor. Riad Bajic, 2015/2016 sezonunda çıktığı 32 lig maçında 5 gol, 2016/2017 sezonunda ise çıktığı 32 lig maçında ise17 gol atma başarısı göstermişti.

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