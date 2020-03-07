BtcTurk Yeni Malatyaspor 1-1 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı. Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma Rijad Bajic (p) ve Murat Yıldırım'ın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi.

Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. İlk yarının son dakikalarında Issam Chebake'nin yaptığı hareket sonrası hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi ve Chebake'ye direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Malatyaspor'da Chebake, ertelenen Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

45+3. dakikada penaltıyı gole çeviren Rijad Bajic, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla bitti.

İkinci yarı baskısını arttıran ev sahibi ekip, 80. dakika Murat Yıldırım'ın golüyle maçı 1-1'e getirdi. Konuk ekipte 87. dakikada Serkan Kırıntılı ceza sahası dışında elle oynadığı gerekçesiyle direkt kırmızı kart gördü. Serkan Kırıntılı haftaya oynanacak Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve iki ekipte sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte Yeni Malatyaspor puanını 25'e çıkartırken, Konyaspor ise 23 puana çıkarttı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada sağ kanattan gelişen İttifak Holding Konyaspor atağında Skubic'in ortasında ceza sahasında iyi yükselen Bajic'in altıpas üzerinde kafayla vuruşunu yaptı. Kaleci Farnolle'nin güçlükle çeldiği topu, savunma oyuncuları kornere gönderdi.

26. dakikada Donald'ın pasında topla buluşan Fofana'nın ceza sahası yayı içinde yaptığı vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı, soluna gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

45+3. dakikada konuk takım penaltı kazandı. Sağ kanattan Skubic ortasını yaptı. Arka direkte Bajic, Chebake ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca, hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi ve Faslı futbolcuyu kırmızı kartla oyun dışına gönderdi. 45+5. dakikada penaltı atışını kullanan Bajic, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

51. dakikada Guilherme'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Bajic'in vuruşunda defans tehlikeyi uzaklaştırdı.



62. dakikada Fofana'nın ara pasında ceza alanında topla buluşan Bifouma'nın kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.



69. dakikada Ömer Ali'nin sol kanattan ortasında Skubic'in arka direkte yaptığı kafa vuruşunda top auta çıktı.



80. dakikada Gökhan Töre'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan Kırıntılı'nın uzaklaştırdığı topu Murat Yıldırım ağlarla buluşturdu. 1-1



87. dakikada Yeni Malatyaspor kontratağında kaleci Serkan Kırıntılı ceza sahası dışında topa elle müdahale edince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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