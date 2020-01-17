17 Ocak 2020, Cuma

SÜPER LİG

MAÇ SONUCU | MKE Ankaragücü 0-1 İttifak Holding Konyaspor | ÖZET

Konyaspor uzatmalarda güldü
SÜPER LİG
Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 Giriş Tarihi: 17.01.2020

’de ikinci yarının açılış maçında sahasında İttifak Holding ’a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+2’nci dakikada Shengelia kaydetti.

MAÇTAN DAKİKALAR

16'ncı dakikada sağ kanattan gelişen atağında Milosevic, ceza sahasına girerek yaptığı ortaya Thuram kale içinde dokunamadı ve savunma topu uzaklaştırdı.

18'inci dakikada Volkan'ın pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Milosevic'in şutu kaleci Korcan'ı geçerek arka direkten auta çıktı.

45'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Kitsiou ortaladı. Scarione ceza sahası içinde topu etse de Konyaspor savunması araya girerek gole izin vermedi.

57'nci dakikada sağ taraftan Cebrail'in ortasına, penaltı noktası üzerinde topa yükselen Faty'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

69'uncu dakikada konuk ekip mutlak gol fırsatından yararlanamadı. Sol kanatta topla buluşan Alper Uludağ, çizgiye indikten sonra içeri çevirdi. Ömer Ali'nin bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Korcan'ı geçen topa Pinto son anda ayak koydu.

90+2'nci dakikada Konyaspor golü buldu. Bajic'in pasıyla ceza sahasının hemen dışında sol çaprazda topla buluşan Shengelia'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Korcan'ın sağından ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve deplasmanda 'nü 1-0 mağlup etti.

Öte yandan mücadele devam ederken tribünlerde çıkan kavga sonucunda Konyasporlu bir taraftar gözaltına alındı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

SÜPER LİG HABERLERİ
TFF'den transfer tescili ve tribün açıklaması! TFF'den transfer tescili ve tribün açıklaması!
TFF'den mali yardım başvurusuyla ilgili duyuru TFF'den mali yardım başvurusuyla ilgili duyuru
Süper Lig'de dev skandal! İşte o konuşma Süper Lig'de dev skandal! İşte o konuşma
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör