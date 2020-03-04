Levan Shengelia: Çok önemli bir maç olacak
İttifak Holding Konyaspor'un sağ kanat oyuncusu Levan Shengelia, gelecek hafta oynayacakları Yeni Malatayaspor maçını kazanmak için ellerinden geleceğini açıkladı.
Süper Lig'in 25. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak İttifak Holding Konyaspor'un Gürcü futbolcusu Levan Shengelia, bu maçı kazanıp tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi.
Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Shengelia, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek yeni bir sayfa açmayı hedeflediklerini aktardı.
Geride kalan hafta iç sahada Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldıkları maçın sonucunun kendilerini memnun etmediğini vurgulayan Gürcü oyuncu, şunları kaydetti:
"Yeni teknik ekibimizle daha çok çalışarak, kalan maçlarımızda iyi sonuçlar almak için elimizden gelen çabayı göstereceğiz. Hafta sonu deplasmanda oynayacağımız rakibimiz de uzun süredir kazanamıyor. Taraftarımızın da bildiği gibi, sezonun ilk yarısında düşüşümüz BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasıyla başlamıştı. Umuyoruz ki BtcTurk Yeni Malatyaspor maçıyla tekrar çıkış yakalayacağız. Gerçekten buna gönülden inanıyorum. Bizim çıkışımız ve zihinsel olarak yükselişimiz açısından çok önemli bir maç olacak."
HAZIRLIKLAR DEVAM ETTİ
İttifak Holding Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 oyunla devam eden idman, taktiksel çalışma ve çift kale maçla tamamlandı. Tedavisine devam edilen Farouk Miya, antrenmana katılmadı.
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