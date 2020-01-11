11 Ocak 2020, Cumartesi

ATİKER KONYASPOR

Konyalı Skubic umut dağıttı

Konyalı Skubic umut dağıttı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 11.01.2020

Ligde ilk yarıda beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Konya'da Sloven sağ bek Skubic, yeşil-beyazlı camiaya başarı sözü verdi.

Ligde ilk yarıda beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Konya'da Sloven sağ bek Skubic, yeşil-beyazlı camiaya başarı sözü verdi. Skubic, "Bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı. Ligde talihsiz sonuçlar aldık. Takımıma güveniyorum" dedi.
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