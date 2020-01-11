Konyalı Skubic umut dağıttı

Ligde ilk yarıda beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Konya'da Sloven sağ bek Skubic, yeşil-beyazlı camiaya başarı sözü verdi.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ

Ligde ilk yarıda beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Konya'da Sloven sağ bek Skubic, yeşil-beyazlı camiaya başarı sözü verdi. Skubic, "Bir arada kalma, savaşma ve bu durumu düzeltme zamanı. Ligde talihsiz sonuçlar aldık. Takımıma güveniyorum" dedi.