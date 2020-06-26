Beşiktaş karşısında Konyaspor 10 kişi! İşte kırmızı kart pozisyonu

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırladı. Konuk ekipte 15. dakikada Amir Hadziahmetovic, Jeremain Lens'e yaptığı hareketten sonra direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u ağırladı. Konyaspor'da Hadziahmetovic, Lens'e yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Ancak, VAR'ın uyarmasının ardından Zorbay Küçük karar değiştirdi ve 15. dakikada kırmızı kart çıkardı.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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