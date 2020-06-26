26 Haziran 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş karşısında Konyaspor 10 kişi! İşte kırmızı kart pozisyonu

Konyaspor 10 kişi! İşte kırmızı kart pozisyonu
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.06.2020

'in 29. haftasında sahasında 'u ağırladı. Konuk ekipte 15. dakikada Amir Hadziahmetovic, 'e yaptığı hareketten sonra direkt görerek takımını 10 kişi bıraktı.

'in 29. haftasında , evinde 'u ağırladı. Konyaspor'da Hadziahmetovic, Lens'e yaptığı faul sonrası önce sarı kart gördü. Ancak, VAR'ın uyarmasının ardından Zorbay Küçük karar değiştirdi ve 15. dakikada çıkardı.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

Atiba 2. kez dalya dedi haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Dorukhan 264 gün sonra sahada Dorukhan 264 gün sonra sahada
Atiba 2. kez dalya dedi Atiba 2. kez dalya dedi
Beşiktaş - Konyaspor | CANLI Beşiktaş - Konyaspor | CANLI
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör