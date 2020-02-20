Konyaspor antrenmanında 3 eksik!

İttifak Holding Konyaspor'da Kayserispor maçı çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımda 3 eksik göze çarptı. Bülent Korkmaz önderliğinde çalışan Konyaspor antrenmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı. Antrenmanda, tedavisine devam edilen Marin Anicic katılmazken, Faruk Miya ve Ali Karakaya fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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