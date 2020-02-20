20 Şubat 2020, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor antrenmanında 3 eksik!

Konyaspor'da 3 eksikle çalıştı!
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020

'da maçı çalışmaları devam ediyor. Yeşil-beyazlı takımda 3 eksik göze çarptı. önderliğinde çalışan Konyaspor antrenmanı taktik çalışmayla sonlandırdı.

, 'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Çabukluk ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, taktik çalışmayla tamamlandı. Antrenmanda, tedavisine devam edilen Marin Anicic katılmazken, Faruk Miya ve Ali Karakaya fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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