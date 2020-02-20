İttifak Holding Konyaspor'dan ilginç istatistik!

Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 23. haftaya kadar oynadığı maçlarda kısır bir performans sergiledi. Gol yollarında etkisiz olan yeşil-beyazlılar, ligin en az gol atan takımı konumunda.

Süper Lig'de 22 haftada 17 gol atan İttifak Holding Konyaspor, devre arasında transfer ettiği oyunculara rağmen 23. haftaya 20 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üstünde girdi. Ligin en az gol atan takımı olan Konyaspor'da bu gollerin 2'sini forvet, 14'ünü orta saha oyuncuları kaydederken bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Defans oyuncuları ise gol atma başarısı gösteremedi. Konyaspor, evindeki son galibiyetini 6. haftada Kayserispor'u 2-1 yenerek elde etti.

İÇ SAHADA EN AZ GOL ATAN TAKIM

Evinde oynadığı 11 maçta sadece bir galibiyeti bulunan İttifak Holding Konyaspor, bu karşılaşmaların 7'sinde gol kaydedemedi. Sahasındaki maçlarda sadece 6 gol atabilen Konya ekibi, kalesinde 14 gol gördü.

ÜÇ FORVET 2 GOL

Konya ekibinin, sezon başında İtalya ekibi Udinese'den satın alma opsiyonlu 1 yıllığına renklerine bağladığı golcü Riad Bajic, Konyaspor'da beklenen performansı gösteremedi. Büyük umutlarla transfer edilen golcü, toplam 1052 dakikada takımına sadece 1 gollük katkı sağlayabildi. Makedon oyuncu Erdon Daci ise görev aldığı 616 dakikada sahada kaldı ve 1 gol attı. Sezonun ikinci yarısında transfer edilen 29 yaşındaki Brezilyalı golcü Rogerio Thuram ise süre aldığı 346 dakikada fileleri havalandıramadı.

EN FAZLA FARUK MİYA ATTI

Deplasmanda 11 maçta 11 gol sevinci yaşayarak daha başarılı bir görüntü çizen Konyaspor'da, 22 haftalık süreçte orta saha oyuncusu Faruk Miya 5 golle en skorer isim oldu. Bosna Hersekli Deni Milosevic ise 3 golle takıma destek verdi. Diğer orta saha oyuncuları Ömer Ali Şahiner ve Marko Jevtovic ikişer, Levan Shengelia ile Jens Jonsson ise birer gol attı.

İttifak Holding Konyaspor'un Süper Lig'de 22 resmi maçtaki gol performansı şöyle:

Hafta Maç Sonuç Gol atan futbolcular 1 İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü 0-0 2 Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor 1-1 Jens Jonsson 3 İttifak Holding Konyaspor - Antalyaspor 2-2 Riad Bajic, Faruk Miya 4 Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor 0-1 Faruk Miya 5 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor 1-0 6 İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor 2-1 Levan Shengelia, Deni Milosevic 7 Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor 1-4 Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic, Faruk Miya (2) 8 İttifak Holding Konyaspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor 0-2 9 Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor 5-1 Serdar Aziz (K) 10 İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği 1-1 Faruk Miya 11 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor 2-0 12 İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş 0-1 13 Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor 3-1 Deni Milosevic 14 İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK 0-0 15 Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor 1-1 Deni Milosevic 16 İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor 0-1 17 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor 2-1 Erdon Daci 18 MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor 0-1 Levan Shengelia 19 İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray 0-3 20 Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor 0-0 21 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor 0-0 22 İttifak Holding Konyaspor - Göztepe 1-3 Ömer Ali Şahiner