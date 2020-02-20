20 Şubat 2020, Perşembe

ATİKER KONYASPOR

İttifak Holding Konyaspor'dan ilginç istatistik!

Konyaspor'dan ilginç istatistik!
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 20.02.2020

Konyaspor, Spor Toto 'de 23. haftaya kadar oynadığı maçlarda kısır bir performans sergiledi. Gol yollarında etkisiz olan yeşil-beyazlılar, ligin en az gol atan takımı konumunda.

'de sahasında oynadığı 11 karşılaşmada sadece bir galibiyeti bulunan , gol yollarında sıkıntı yaşıyor. İç sahada son galibiyetini ligin 6. haftasında 'a karşı alan yeşil-beyazlı ekipte, forvetler bu sezon ve birer gol atarken, orta saha oyuncusu ise 5 gol atma başarısı göstererek takımın en golcü oyuncusu oldu

Süper Lig'de 22 haftada 17 gol atan İttifak Holding Konyaspor, devre arasında ettiği oyunculara rağmen 23. haftaya 20 puan ve averajla düşme hattının bir basamak üstünde girdi. Ligin en az gol atan takımı olan Konyaspor'da bu gollerin 2'sini forvet, 14'ünü orta saha oyuncuları kaydederken bir golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı. Defans oyuncuları ise gol atma başarısı gösteremedi. Konyaspor, evindeki son galibiyetini 6. haftada Kayserispor'u 2-1 yenerek elde etti.

İÇ SAHADA EN AZ GOL ATAN TAKIM

Evinde oynadığı 11 maçta sadece bir galibiyeti bulunan İttifak Holding Konyaspor, bu karşılaşmaların 7'sinde gol kaydedemedi. Sahasındaki maçlarda sadece 6 gol atabilen Konya ekibi, kalesinde 14 gol gördü.

ÜÇ FORVET 2 GOL

Konya ekibinin, sezon başında İtalya ekibi Udinese'den satın alma opsiyonlu 1 yıllığına renklerine bağladığı golcü Riad Bajic, Konyaspor'da beklenen performansı gösteremedi. Büyük umutlarla transfer edilen golcü, toplam 1052 dakikada takımına sadece 1 gollük katkı sağlayabildi. Makedon oyuncu Erdon Daci ise görev aldığı 616 dakikada sahada kaldı ve 1 gol attı. Sezonun ikinci yarısında transfer edilen 29 yaşındaki Brezilyalı golcü Rogerio Thuram ise süre aldığı 346 dakikada fileleri havalandıramadı.

EN FAZLA FARUK MİYA ATTI

Deplasmanda 11 maçta 11 gol sevinci yaşayarak daha başarılı bir görüntü çizen Konyaspor'da, 22 haftalık süreçte orta saha oyuncusu Faruk Miya 5 golle en skorer isim oldu. Bosna Hersekli ise 3 golle takıma destek verdi. Diğer orta saha oyuncuları ve ikişer, ile ise birer gol attı.

İttifak Holding Konyaspor'un Süper Lig'de 22 resmi maçtaki gol performansı şöyle:

HaftaMaçSonuçGol atan futbolcular
1

İttifak Holding Konyaspor - MKE Ankaragücü

0-0

2Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor1-1Jens Jonsson
3İttifak Holding Konyaspor - Antalyaspor2-2

Riad Bajic, Faruk Miya

4Yukatel Denizlispor - İttifak Holding Konyaspor0-1Faruk Miya
5Göztepe - İttifak Holding Konyaspor1-0
6İttifak Holding Konyaspor - İstikbal Mobilya Kayserispor2-1

Levan Shengelia, Deni Milosevic

7Kasımpaşa - İttifak Holding Konyaspor1-4

Ömer Ali Şahiner, Marko Jevtovic, Faruk Miya (2)

8İttifak Holding Konyaspor - Btc Turk Yeni Malatyaspor0-2
9Fenerbahçe - İttifak Holding Konyaspor5-1Serdar Aziz (K)
10İttifak Holding Konyaspor - Gençlerbirliği1-1Faruk Miya
11Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor2-0
12İttifak Holding Konyaspor - Beşiktaş0-1
13Çaykur Rizespor - İttifak Holding Konyaspor3-1Deni Milosevic
14İttifak Holding Konyaspor - Gaziantep FK0-0
15Medipol Başakşehir - İttifak Holding Konyaspor1-1Deni Milosevic
16İttifak Holding Konyaspor - Trabzonspor0-1
17Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor2-1Erdon Daci
18MKE Ankaragücü - İttifak Holding Konyaspor0-1Levan Shengelia
19İttifak Holding Konyaspor - Galatasaray0-3
20Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor0-0
21İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor0-0
22İttifak Holding Konyaspor - Göztepe1-3Ömer Ali Şahiner

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