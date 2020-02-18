18 Şubat 2020, Salı

ATİKER KONYASPOR

İttifak Holding Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 18.02.2020

’in 23'üncü haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

İttifak Holding , maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma-çabukluk hareketleri ile başladı. 7'ye 3 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Marin Anicic katılmazken, Faruku Miya ve Ali Karakaya takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.

İttifak Holding Konyaspor 1-3 Göztepe | MAÇ SONUCU

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