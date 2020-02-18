18 Şubat 2020, Salı
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İttifak Holding Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Giriş Tarihi: 18.02.2020
Süper Lig’in 23'üncü haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşacak olan Konyaspor, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
İttifak Holding Konyaspor, HES Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma-çabukluk hareketleri ile başladı. 7'ye 3 ile devam eden antrenman taktik çalışma ile sona erdi. Antrenmana tedavisine devam edilen Marin Anicic katılmazken, Faruku Miya ve Ali Karakaya takımdan ayrı olarak fizyoterapist yönetiminde çalıştı.
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