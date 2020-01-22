22 Ocak 2020, Çarşamba

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları

Konyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 22.01.2020

İttifak Holding , 'in 19. haftasında 26 Ocak Pazar günü sahasında ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve çabukluk hareketleriyle devam eden idmanda futbolcular tempolu koşu çalışması yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip, 10'a 10 ve 5'e 5 oyunlarla antrenmanı tamamladı.

Öte yandan, Riad Bajic'in saha çalışmasına katılmadığı antrenmanda, Deni Milosevic ve Ferhat Öztorun ise fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

Konyaspor'a Brezilyalı sol bek haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

ATİKER KONYASPOR HABERLERİ
Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok... Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok...
Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok... Şampiyonluk oranları açıklandı! G.Saray ve Beşiktaş'a şok...
Konyaspor'a Brezilyalı sol bek Konyaspor'a Brezilyalı sol bek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör