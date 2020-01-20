20 Ocak 2020, Pazartesi

ATİKER KONYASPOR

Konyaspor sol bek Guilherme ile anlaştı

Konyaspor'a Brezilyalı sol bek
ATİKER KONYASPOR
Güncelleme Tarihi: 20.01.2020 Giriş Tarihi: 20.01.2020

ekiplerinden , Brezilyalı sol bek ile 1.5 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

ekibi , Polonya Ekstraklasa takımlarından Jagiellonia Bialystok'ta sol bek mevkisinde forma giyen ile resmi sözleşme imzalandı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajeri Seçkin Özdil ile yeni transfer Guilherme Sitya katıldı.

İmza töreninde konuşan Brezilyalı futbolcu Guilgherme, "Türkiye'nin öne çıkan kulüplerinden birine geldiğim için mutluyum. Konyaspor'u kariyerim açısından önemli bir adım olarak görüyorum. Şimdi bana düşen, potansiyelimi ortaya koymak, iyi mücadele etmek ve beklentileri boşa çıkarmamak. Bana güvenenleri hayal kırıklığına uğratmayacağıma eminim" dedi.

1.5 yılı opsiyonlu olmak üzere 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan 29 yaşındaki Guilherme Sitya 12 numaralı formayı giyecek.

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