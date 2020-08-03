03 Ağustos 2020, Pazartesi

KONYASPOR

Konyaspor'dan Serkan Kırıntılı açıklaması! Beşiktaş...

Serkan Kırıntılı açıklaması! Beşiktaş...
KONYASPOR
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Giriş Tarihi: 03.08.2020

Süper Lig ekiplerinden , kaleci için çıkan iddiaları hakkında açıklamada bulundu.

, kaleci adına çıkan iddiaları hakkında, " Sözleşmesi devam eden oyuncumuz Serkan Kırıntılı ile Süper Lig takımlarından birinin transfer görüşmesi yaptığına dair medyada bir takım haberler yer almaktadır. Yayıncı kuruluşun resmi hesaplarında yer alan haberde, anlaşmanın iki sezonu kapsadığı ve kalecimiz Serkan Kırıntılı'nın bu sözleşme karşılığında ne kadar maaş alacağı tüm ayrıntılarıyla kamuoyu ile paylaşılmıştır.Serkan Kırıntılı İttifak Holding Konyaspor'umuzun sözleşmeli oyuncusudur ve Türkiye Futbol Federasyonunun Profesyonel Futbol ve Transfer Talimatına göre kulübümüzden yazılı izin belgesi alınmadığı sürece Serkan Kırıntılı dahil tüm futbolcularımız, yanısıra temsilcileri, hiçbir takımla transfer görüşmeleri yapma yetkisine sahip değildir. Şayet medyada ayrıntılarıyla yer alan haberler doğruysa, bu transfer görüşmelerine dahil olan spor kulübü hem talimatları hiçe saymaktadır hem de etik olarak yanlış bir yol izlemektedir. Serkan Kırıntılı ve temsilcisi kulübümüzden bu görüşmeleri yapabilmek için izin almamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur..." açıklamasını yaptı.
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