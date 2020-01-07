İttifak Holding Konyaspor Rogerio Thuram'ı renklerine bağladı
Süper Lig'de 17 hafta sonunda 15 puanla 15. sırada bulunan İttifak Holding Konyaspor, gol yollarındaki sorunu çözmek için hücum bölgesinde transfere yönelmişti.
Yeşil beyazlılar bu kapsamda aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Pas Lamia takımında forma giyen Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, satın alma opsiyonu dahilinde 1.5 yıllığına kiralık olarak Konyaspor ile anlaşma sağladı.
İttifak Holding Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Yeşil beyazlılar, Pas Lamia takımında forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Rogerio Thuram'ı satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladı.
BAJIC'TEN BEKLENEN VERİM ALINAMADI
Sezon başında İtalya'nın Udinese takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Riad Bajic'ten beklediği verimi alamayan yeşil beyazlılar, forvet hattı için ilk adayını belirledi.
15 MAÇTA 6 GOL
1.5 yıllığına kiralanan Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, bu sezon çıktığı 15 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...