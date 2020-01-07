07 Ocak 2020, Salı

ATİKER KONYASPOR

İttifak Holding Konyaspor Rogerio Thuram'ı renklerine bağladı

Konyaspor Rogerio Thuram'ı renklerine bağladı
ATİKER KONYASPOR
Giriş Tarihi: 07.01.2020

'de 17 hafta sonunda 15 puanla 15. sırada bulunan İttifak Holding , gol yollarındaki sorunu çözmek için hücum bölgesinde transfere yönelmişti.

Yeşil beyazlılar bu kapsamda aradığı golcüyü 'da buldu. takımında forma giyen Brezilyalı forvet , satın alma opsiyonu dahilinde 1.5 yıllığına kiralık olarak ile anlaşma sağladı.

İttifak Holding Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Yeşil beyazlılar, Pas Lamia takımında forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Rogerio Thuram'ı satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladı.

BAJIC'TEN BEKLENEN VERİM ALINAMADI

Sezon başında İtalya'nın Udinese takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Riad Bajic'ten beklediği verimi alamayan yeşil beyazlılar, forvet hattı için ilk adayını belirledi.

15 MAÇTA 6 GOL

1.5 yıllığına kiralanan Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, bu sezon çıktığı 15 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.

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