İttifak Holding Konyaspor Rogerio Thuram'ı renklerine bağladı

Süper Lig'de 17 hafta sonunda 15 puanla 15. sırada bulunan İttifak Holding Konyaspor, gol yollarındaki sorunu çözmek için hücum bölgesinde transfere yönelmişti.

Yeşil beyazlılar bu kapsamda aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Pas Lamia takımında forma giyen Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, satın alma opsiyonu dahilinde 1.5 yıllığına kiralık olarak Konyaspor ile anlaşma sağladı.

İttifak Holding Konyaspor, aradığı golcüyü Yunanistan'da buldu. Yeşil beyazlılar, Pas Lamia takımında forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Rogerio Thuram'ı satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladı.

BAJIC'TEN BEKLENEN VERİM ALINAMADI

Sezon başında İtalya'nın Udinese takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı eski futbolcusu Riad Bajic'ten beklediği verimi alamayan yeşil beyazlılar, forvet hattı için ilk adayını belirledi.

15 MAÇTA 6 GOL

1.5 yıllığına kiralanan Brezilyalı forvet Rogerio Thuram, bu sezon çıktığı 15 maçta 6 kez fileleri havalandırdı.